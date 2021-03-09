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Posted 9 марта 2021, 10:53

Published 9 марта 2021, 10:53

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Журналистам из Нижнего Тагила запретили измерять качество воздуха

9 марта 2021, 10:53
Сотрудники регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) оказывают давление на журналистов TagilCity.ru из-за замеров качества воздуха.

По сообщению издания tagilcity.ru, журналисты замеряли данные о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких месяцев. Данные публиковались на сайте СМИ, но при этом устройства УГМС не регистрировали превышения ПДК.

Отмечается, что в позапрошлом году Нижний Тагил вошел в топ-12 самых загрязненных городов в России. Этому способствовали многочисленные заводы, вокруг которых не созданы санитарно-защитные зоны.

Журналисты TagilCity.ru решили проверить, какие заводы оказывают самое негативное влияние на окружающую среду и какие выбросы делают, однако необходимых данных на сайте УГМС найти не смогли. Проведя небольшое расследование, журналисты выяснили, что управление публиковало неполные данные без учета суммации - когда превышение отдельных веществ в воздухе незначительное, но в комбинации друг с другом они очень опасны.

Чтобы получить реальные данные по превышению ПДК, журналисты издания решили провести собственные замеры, для этого было приобретено необходимое оборудование. Промежуточные итоги показали, что более чем в половине случаев фиксировались превышения ПДК вредных веществ, при этом в УГМС публиковали данные, что воздух в городе не опасен для здоровья и окружающей среды.

Полученную информацию журналисты регулярно публиковали на сайте издания, а после получили приглашение на встречу с работниками управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

“Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения встретила нас с надменным видом и презрением, показывала, что считает все наши замеры какой-то детской игрой, а мониторинг состояния воздуха имеют право проводить только метеорологи с особым образованием и особыми приборами”, — рассказал один из журналистов издания.

По словам представителей управления, у редакции нет аккредитации на право проводить мониторинг воздуха, поэтому их замеры нельзя считать достоверными.

“Нужно будет проконсультироваться у юристов, с какого момента в России нельзя гражданам замерять объемы вредных выбросов в воздухе и делиться своими наблюдениями”, - отметила присутствовавшая на встрече журналистка Анна Григорьева.

Она подчеркнула, что управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ограничивая деятельность редакции, нарушает закон о средствах массовой информации.

При этом журналисты издания не собираются прекращать замеры и получили большую поддержку от жителей Нижнего Тагила.

“Кому мешают наши замеры — догадаться несложно, предприятия-загрязнители в Нижнем Тагиле известны всем», — отметила главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова и добавила, что очень любопытно, почему госслужбу, называющую себя независимой и непредвзятой, так разозлила деятельность журналистов.

#Общество#Новости
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