Журналистам из Нижнего Тагила запретили измерять качество воздуха

Чтобы получить реальные данные по превышению ПДК, журналисты издания решили провести собственные замеры, для этого было приобретено необходимое оборудование. Промежуточные итоги показали, что более чем в половине случаев фиксировались превышения ПДК вредных веществ, при этом в УГМС публиковали данные, что воздух в городе не опасен для здоровья и окружающей среды.