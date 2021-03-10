Газовики хотят избавиться от строителей газовых сетей в трех СНТ в Ростовской области

Часть средств были взяты в кредит, часть — составили собственные средства компании, еще часть собрали жители СНТ, которые желали провести газ в дома. Черевиченко уверяет, что строил сети законно, что подтверждается актами о вводе в эксплуатацию сетей и газораспределительного пункта (ГРП) и договором на технического обслуживания внутридомового газового оборудования с предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию. А «Газпром» произвел установку газового прибора учета на входе в РГП, по показаниям которого несколько лет оплачивалось потребление газа.