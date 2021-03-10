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Posted 10 марта 2021, 09:42

Published 10 марта 2021, 09:42

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Газовики хотят избавиться от строителей газовых сетей в трех СНТ в Ростовской области

Газовики хотят избавиться от строителей газовых сетей в трех СНТ в Ростовской области

10 марта 2021, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Возбуждения уголовного дела добивается ПАО «Газпром газораспределние Ростов-на-Дону» в отношении руководителя ООО УК «Ремстрой» Николая Черевиченко, которое строило газовые сети низкого давления в трех садовых товариществах Аксайского района, пишет rostov.ru.

При этом ранее в главу компании уже привлекли к административной ответственности за незаконное возобновление газоснабжения в трех СНТ. В интервью изданию DonDay глава «Ремстроя» Николай Черевиченко сообщил, что компания начала строить газовую сеть в СНТ «Росинка» в 2005 году. На это ушло около 15 километров сетей низкого давления и было потрачено 35 миллионов рублей.

Часть средств были взяты в кредит, часть — составили собственные средства компании, еще часть собрали жители СНТ, которые желали провести газ в дома. Черевиченко уверяет, что строил сети законно, что подтверждается актами о вводе в эксплуатацию сетей и газораспределительного пункта (ГРП) и договором на технического обслуживания внутридомового газового оборудования с предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию. А «Газпром» произвел установку газового прибора учета на входе в РГП, по показаниям которого несколько лет оплачивалось потребление газа.

По мнению Черевиченко «Газпром» намерен обанкротить его предприятие и завладеть построенными сетями. Директор ООО рассказал, что за минувший месяц компания получила счета на 1,3 миллиона рублей, тогда как реальное потребление едва ли превысит 60 тысяч.

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