Сергунина: новый сервис от МИК поможет бизнесменам узнать сумму господдержки

По словам Эдуарда Лысенко, главы ДИТ, сейчас участники МИК могут воспользоваться 18 сервисами, и этих площадок становится все больше. Лысенко добавил, что интерфейс сервисов улучшается, а возможности личного кабинета расширяются. МИК остается одним из главных инструментов инфраструктуры мер поддержки предпринимательства от Москвы, что напрямую связано с созданием благоприятных условий для развития бизнеса в российской столице.