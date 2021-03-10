Сергунина: новый сервис от МИК поможет бизнесменам узнать сумму господдержки

Posted 10 марта 2021, 10:21
Published 10 марта 2021, 10:21
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Как сообщает iz.ru, принцип работы сервиса схож с калькулятором на сайте банков. По словам Натальи Cергуниной, заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы, рассчитать размер господдержки можно по 4 видам субсидий: для социальных учреждений, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера.
Сергунина отметила, что компании смогут возместить расходы на приобретение и лизинг оборудования, воспользоваться субсидиями на экспорт и инжиниринг, кредитами на выгодных условиях, чтобы, например, открыть свой бизнес. Сервис позволит предпринимателям точно узнать сумму доступной им господдержки.
По словам Эдуарда Лысенко, главы ДИТ, сейчас участники МИК могут воспользоваться 18 сервисами, и этих площадок становится все больше. Лысенко добавил, что интерфейс сервисов улучшается, а возможности личного кабинета расширяются. МИК остается одним из главных инструментов инфраструктуры мер поддержки предпринимательства от Москвы, что напрямую связано с созданием благоприятных условий для развития бизнеса в российской столице.