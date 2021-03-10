Упали максимально: в Ростовской области почти перестали проверять жителей на COVID-19

Posted 10 марта 2021, 09:32
Published 10 марта 2021, 09:32
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
За весь период в регионе выполнили более 1,94 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составил 192,38 анализов.
Днем ранее в регионе лаборатории выполнили чуть более 4 тысяч тестов на коронавирус, а 8 марта 6810 анализов. До праздников в регионе выполняли в среднем больше 11 тысяч тестирований в сутки.
В пресс-центре по коронавирусу сообщили, что снижение количества тестирований связано с плановыми профилактическими работами в лабораториях.
На 10 марта в Ростовской области было зарегистрировано 75748 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 66478 человек, скончались 3242 местных жителя.