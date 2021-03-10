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Posted 10 марта 2021, 14:59

Published 10 марта 2021, 14:59

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Воровали сейфы и терминалы: банду полицейских будут судить в Ростове

Воровали сейфы и терминалы: банду полицейских будут судить в Ростове

10 марта 2021, 14:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении банды, в состав которой входили четверо полицейских, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как выяснило следствие, банда из шести человек, четверо из которых были сотрудниками полиции, с 2017 по 2019 годы похищали ценности из магазинов и складов на территории области. Совершать кражи им помогали опыт работы в правоохранительных органах и знание того, как охраняются подобные объекты.

На счету преступной группировки кража сигарет на 1,4 миллиона рублей со склада в Матвеево-Курганском районе, ограбление магазина почти на 500 тысяч рублей и похищение сейфа с 800 тысячами рублей из офиса коммерческой компании. Кроме того, члены банды похитили несколько терминалов с деньгами из помещений магазинов.

Фигурантов обвиняют в преступлениях по трем статьям уголовного кодекса, материалы дела передали в суд.

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