Воровали сейфы и терминалы: банду полицейских будут судить в Ростове

Как выяснило следствие, банда из шести человек, четверо из которых были сотрудниками полиции, с 2017 по 2019 годы похищали ценности из магазинов и складов на территории области. Совершать кражи им помогали опыт работы в правоохранительных органах и знание того, как охраняются подобные объекты.