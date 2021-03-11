Призеры Югорского лыжного марафона разделят 1,82 млн. рублей

Posted 11 марта 2021, 13:16
Published 11 марта 2021, 13:16
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Награда для занявших на трассе 50 км с четвертого по десятое место составит от 30 до пяти тыс. руб. Таким образом, финалисты разделят между собой 1,82 млн рублей, сообщает «Советский спорт».
Для лидеров гонки на пять и 25 км партнеры мероприятия приготовили призы, которые понравятся любителям лыжных заездов. Кроме того, в этом году участникам вручат памятные медали марафона 2020 года, который так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как отметил глава Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов, такие медали имеют коллекционную ценность.
Марафон стартует 10 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). Зарегистрироваться на гонку можно до 9 апреля. На сегодняшний день число участников достигло уже тысячу человек.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года властями Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», региональной федерацией лыжных гонок при сотрудничестве с банком «Открытие». В последний раз мероприятие привлекло более 2,5 тысячи человек.
Информационным партнером марафона является федеральный медиахолдинг 1MI. Генеральный информационный партнер — ИД «Советский спорт».