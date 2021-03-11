Призеры Югорского лыжного марафона разделят 1,82 млн. рублей

Для лидеров гонки на пять и 25 км партнеры мероприятия приготовили призы, которые понравятся любителям лыжных заездов. Кроме того, в этом году участникам вручат памятные медали марафона 2020 года, который так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как отметил глава Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов, такие медали имеют коллекционную ценность.