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Posted 11 марта 2021, 13:16

Published 11 марта 2021, 13:16

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Призеры Югорского лыжного марафона разделят 1,82 млн. рублей

11 марта 2021, 13:16
Банк «Открытие» подготовил денежные призы для победителей Югорского лыжного марафона — 2021. Лучшие участники заезда на 50 км среди мужских и женских команд получат карту банка с суммой 400 тысяч рублей, а серебряные и бронзовые финалисты — 200 и 100 тыс. руб.

Награда для занявших на трассе 50 км с четвертого по десятое место составит от 30 до пяти тыс. руб. Таким образом, финалисты разделят между собой 1,82 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

Для лидеров гонки на пять и 25 км партнеры мероприятия приготовили призы, которые понравятся любителям лыжных заездов. Кроме того, в этом году участникам вручат памятные медали марафона 2020 года, который так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как отметил глава Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов, такие медали имеют коллекционную ценность.

Марафон стартует 10 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). Зарегистрироваться на гонку можно до 9 апреля. На сегодняшний день число участников достигло уже тысячу человек.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года властями Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», региональной федерацией лыжных гонок при сотрудничестве с банком «Открытие». В последний раз мероприятие привлекло более 2,5 тысячи человек.

Информационным партнером марафона является федеральный медиахолдинг 1MI. Генеральный информационный партнер — ИД «Советский спорт».

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