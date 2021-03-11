Рекордный демпинг: почему в школы Ростова поставляют продукты низкого качества

Posted 11 марта 2021, 13:19
Published 11 марта 2021, 13:19
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Кто из поставщиков демпингует на аукционах и в каких учреждениях поставляются товары на грани «второй свежести», в материале корреспондента RostovGazeta.
Всего за текущий год 158 общеобразовательных учреждений уже оформили 351 закупок на поставку продуктов питания на сумму в 54 миллиона рублей. Ровно половина этих торгов осуществлялась с занижением начальной цены контракта на 25 и больше процентов.
Снижение цены
Больше всего выигранных контрактов по поставке питания в школы у бизнес-леди из Шахт. Виктория Цветкова - директор ООО «Парус», победила в 40 аукционах. Фирма существует уже девять лет. Она поставляет в общеобразовательные учреждения макароны, повидло, крупы, мясо кур, соки, муку, сахар, соленую сельдь, колбасу, яйцо, сыр и творог. Основной вид деятельности организации - торговля оптовая и розничная.
В прошлом году объем заключенных поставщиком контрактов составила более 55 миллионов рублей. В этом году (к 11 марта 2021 года) ООО «Парус» уже заключил контракты на 48,6 млн.
Сервис «Спарк Маркет» предупреждает, что предприятие демпингует на значительном объеме лотов, «значительно снижает начальную цену контракта. В результате существует риск приобретения товаров низкого качества».
Компания отличается тем, что часто снижает начальную максимальную цену контракта на 25%. Именно снижение цены и обеспечивает победу фирмы во многих аукционах. Как известно, в торгах выигрывает та компания, которая предлагает наименьшую цену.
К примеру, школа-интернат №41 объявила аукцион на поставку макарон с начальной ценой в 13,6 тысяч рублей. В торгах участвовали четыре компании. В итоге закупку выиграл «Парус», предложивший 5,5 тысяч рублей.
В тот же интернат «Парус» поставит повидло за 7,9 тысяч рублей, хотя начальная цена контракта составляла 13,7 тысяч рублей. Еще «демпингующий» поставщик выиграл торги на поставку крупы в интернат №41 снизив вдвое начальную цену лота. Учреждение объявило об аукционе - в интернат нужно было поставить 360 килограммов различных круп (манная, овсянка, гречневая, пшено и др.), начальная цена контракта - 33 тысячи рублей, ООО «Парус» предложил цену в 18 тысяч рублей и победил на торгах. Стоит предположить, что крупы будут приобретены в интернат по самым низким ценам.
Также по низкой цене детям в интернат поставят соки. Начальная цена контракта на поставку сока томата (600 кг) и фруктовые соки (1000 кг) составляла 121 тысячу рублей. «Парус» выиграл торги, предложив выполнить тендер всего за 40 тысяч рублей. Снижение начальной цены составило 66%. Согласно документам на сайте госзакупок, начальная цена одного только томатного сока в контракте составляла 46 тысяч рублей.
Вареную колбасу в интернат также поставит «Парус», снизив начальную цену на 46%. Лот на 350 килограммов колбасы изначально оценили в 153 тысячи рублей. Из пяти поставщиков, участвующих в торгах, «Парус» выиграл, предложив самую низкую цену - всего 81 тысячу рублей.
«Парус» является самым «любимым» и частым поставщиком интерната. За текущий год у учреждения заключено уже семь контрактов с организацией на сумму 357 тысяч рублей.
Чтобы выиграть тендер на поставку мясных сосисок в «Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся», «Парус» снизил начальную цену контракта почти вдвое. Стоимость контракта на поставку 312 килограммов сосисок в Центр оценили изначально в 140 тысяч рублей. «Парус» предложил выполнить контракт всего за 71 тысячу рублей.
Практически во всех контрактах, которые выиграла компания, начальная цены занижена на 25 и даже больше процентов.
Демпинг
На втором месте по поставкам в школы Ростова-на-Дону продуктов питания - ООО ТК «Глобалтрейд». Компания зарегистрирована в Новочеркасске в 2017 году, директором является Юрий Дорохин. Фирма выиграла 38 аукционов. В основном, фирма занимается поставкой крахмала, муки, напитков, консервов, а также различных круп. Объем заключенных поставщиком контрактов в прошлом году составляет 5,4 млн рублей. В текущем году уже заключено контрактов на сумму 15,6 млн рублей.
Согласно данным сервиса «Спарк Маркер», компания также демпингует на значительном объеме лотов, то есть часто снижает начальную цену контракта на 25 и выше процентов.
«Характерной чертой поведения компании на торгах является значительное снижение НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта). Существует риск приобретения товаров низкого качества», - сообщается в карточке компании.
Сервис предлагает обратить внимание на характеристики предложенных поставщиком товаров.
К примеру, начальная цена контракта на поставку мяса птицы в школу-интернат №38 составила 76 тысяч рублей. ООО ТК «Глобалтрейд» выиграл аукцион, предложив цену в 58 тысяч рублей.
В школу-интернат №41 пшеничную муку поставит «Глобалтрейд», снизив начальную цену на 40%. Начальная цена контракта на поставку 375 килограммов муки составляла 17 тысяч рублей, поставщик предложил 10 тысяч, чем и завоевал первое место. В этот же интернат «Глобалтрейд» поставит напитки, снизив цену на 50%.
Выиграть любой ценой
На третьем месте по числу заключенных контрактов со школами - компания из Ростова-на-Дону ООО «Коопторг». Фирма существует с 2015 года, руководит компанией Жанна Иванова. У предприятия в этом году 20 выигранных контракта. В прошлом году поставщик заключил контракты на сумму почти 12 миллионов рублей. А в текущем году ООО «Коопторг» заключил контракты на сумму 23,3 млн. рублей. Сервис «Спарк Маркер» предупреждает, что компания также, как и две вышеперечисленные фирмы, демпингует на значительном объеме лотов. Есть вероятность приобрести товары и продукты у этого поставщика низкого качества.
ООО «Коопторг» поставляет в школы сушенные фрукты, свежие овощи и фрукты, а также мясо птицы, рыбу и сосиски.
К примеру, в трех торгах, которые проводил «Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся» победил «Коопторг», значительно снизив начальную цену (выше 25%) контракта. Начальная цена аукциона на закупку овощей для центра составляла 152 тысячи рублей, фирма победила, предложив 107 тысяч рублей.
Чтобы победить в торгах на поставку фруктов в этот же центр, ООО «Коопторг» снизил начальную цену контракта на 120 тысяч рублей. Начальная цена контракта составляла 420 тысяч рублей, фирма выиграла, предложив 301 тысячу рублей. Также компания выиграла торги на поставку мяса в центр, снизив начальную цену на 20 тысяч рублей.
Победа в торгах на поставку рыбы в общеобразовательные учреждения Железнодорожного района для ООО «Коопторг» стоило снижения начальной цены на 1,1 (!) млн рублей. Начальная цена контракта составляла 4,6 млн рублей, «Коопторг» выиграл в аукционе, предложив за выполнение аукциона 3,4 млн рублей.
Чаще всего в школы оформлены поставки молока и молочных продуктов (59), на втором месте - мясо (39), на третьем месте по числу контрактов - фрукты (34), а на четвертом - овощи (29).
Среди непопулярных контрактов - поставка винограда. Свежий виноград на сумму 51 тысячи рублей требуется лишь одной ростовской школе-интернат №41 из 158 учреждений. Напомним, именно этот интернат пытался купить стиральную машинку за 750 тысяч рублей, после того, как информация попала в СМИ, учреждение отменило сверхдорогую закупку.