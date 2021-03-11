Рекордный демпинг: почему в школы Ростова поставляют продукты низкого качества

На третьем месте по числу заключенных контрактов со школами - компания из Ростова-на-Дону ООО «Коопторг». Фирма существует с 2015 года, руководит компанией Жанна Иванова. У предприятия в этом году 20 выигранных контракта. В прошлом году поставщик заключил контракты на сумму почти 12 миллионов рублей. А в текущем году ООО «Коопторг» заключил контракты на сумму 23,3 млн. рублей. Сервис «Спарк Маркер» предупреждает, что компания также, как и две вышеперечисленные фирмы, демпингует на значительном объеме лотов. Есть вероятность приобрести товары и продукты у этого поставщика низкого качества.