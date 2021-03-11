«Волосы на голове зашевелятся»: Малахову начали угрожать компроматом

Posted 11 марта 2021, 07:18
Published 11 марта 2021, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Разин заявил, что прошли съемки передачи с участием Малахова, на которую пригласили известных ему людей. По его словам, ведущий в очередной раз решил хайпануть на группе «Ласковый май».
«Если эту передачу покажут, то миллионы человек, которые заходят на мою страничку, увидят подробности личной жизни Малахова. У них волосы на голове зашевелятся от этого», — заявил Разин.
Он добавил, что никогда не сдается и по возможности будет обращаться в суд.Продюсер также оскорбился тем, что его не пригласили.