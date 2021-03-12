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Posted 12 марта 2021, 06:07

Published 12 марта 2021, 06:07

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Стало известно о продлении ареста экс-главе администрации Новочеркасска Зюзину

12 марта 2021, 06:07
В Ростовской области суд не стал отменять домашний арест для бывшего руководителя администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, пишет Donday.

Зюзину продлили арест, дома ему предстоит пробыть до 11 июня. Эту меру пресечения ему избрали в конце декабря минувшего года, до этого он находился в СИЗО.

Напомним, что Зюзин был задержан 15 октября 2019 года. Ему вменяют незаконное получение крупной суммы денег.

Следствие уверено, что фигурант, занимая должность мэра Зверево, получил 2,6 миллиона рублей от представителя строительной компании. Из-за этой ситуации он потерял должность главы администрации Новочеркасска.

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