Ростовская область попала в число самых бандитских регионов

Всего в прошлом году зарегистрировали 61,7 тысячи преступлений. После нее идут Санкт-Петербург и Свердловская область.
На первом месте находится Москва, здесь выявили 146,5 тысячи преступлений. Следующие три места занимают Подмосковье, Кубань и Челябинская область.
В конце рейтинга находится Ненецкий автономный округ. Здесь зарегистрировали 732 преступления за весь год.
Добавим, что в Ростовской области задержали 23,3 тысячи человек по подозрению в совершении преступлений. Ранее убийцы и насильники попросили их помиловать в донском регионе.