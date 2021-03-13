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Ростовская область попала в число самых бандитских регионов

13 марта 2021, 15:56
Фото: pixabay
Ростовская область оказалась на пятом месте в стране по числу зарегистрированных преступлений, сообщили в Генпрокуратуре.

Всего в прошлом году зарегистрировали 61,7 тысячи преступлений. После нее идут Санкт-Петербург и Свердловская область.

На первом месте находится Москва, здесь выявили 146,5 тысячи преступлений. Следующие три места занимают Подмосковье, Кубань и Челябинская область.

В конце рейтинга находится Ненецкий автономный округ. Здесь зарегистрировали 732 преступления за весь год.

Добавим, что в Ростовской области задержали 23,3 тысячи человек по подозрению в совершении преступлений. Ранее убийцы и насильники попросили их помиловать в донском регионе.

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