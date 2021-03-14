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Доля убыточных компаний снизилась в Ростовской области

14 марта 2021, 19:00
Фото: pixabay.com
В Ростовской области было отмечено снижение доли убыточных предприятий, слкдует из данных, представленных Ростовстатом.

По итогам 2020 года с убытками сработали 26,4% компаний в регионе. Тогда как на начало декабря их доля составляла 28,7%. При этом суммарный убыток предприятий в Ростовской области составил 34,8 миллиарда рублей, а сальдированный финансовый результат превысил 123,4 миллиарда рублей.

Больше всего убыточных компаний зарегистрировано в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» и в добыче полезных ископаемых. Среди них с убытками завершили год 55,4% и 47,8% предприятия соответственно.

Ранее сообщалось, что в промпредприятия и топливно-энергетическую отрасль Ростовской области в год пандемии вложили 70 млрд рублей.

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