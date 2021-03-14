Доля убыточных компаний снизилась в Ростовской области

По итогам 2020 года с убытками сработали 26,4% компаний в регионе. Тогда как на начало декабря их доля составляла 28,7%. При этом суммарный убыток предприятий в Ростовской области составил 34,8 миллиарда рублей, а сальдированный финансовый результат превысил 123,4 миллиарда рублей.