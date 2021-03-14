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ФНС прокомментировала расширение доступа к банковской тайне

14 марта 2021, 18:15
Фото: pikist.com
Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов.

В рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами - участниками международного соглашения, включая Российскую Федерацию. Налоговые органы и сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.

ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.

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