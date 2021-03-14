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Ростовский учитель года Рябчук заявил, что его отпустили после задержания

14 марта 2021, 07:25
Фото: a.n.ryabchuck
Учителя Александра Рябчука из Ростова-на-Дону отпустили на свободу после задержания во время политического форума, пишет «АиФ-Ростов».

Рябчук стал известен после участия в двух незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что потерял две работы.

Теперь он побывал на форуме муниципальных депутатов в Москве, но был задержан. По его словам, это произошло из-за присутствия на встрече представителя организации, нежелательной в России.

Рябчук делал видео из автозака и говорил, что его везут в ОВД Измайлово. Через некоторое время появилась информация, что его отпустили.

Всего в заключении ростовчанин провел около трех часов. Добавим, что ранее его признавали учителем года.

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