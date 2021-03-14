Ростовский учитель года Рябчук заявил, что его отпустили после задержания

Рябчук стал известен после участия в двух незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что потерял две работы.
Теперь он побывал на форуме муниципальных депутатов в Москве, но был задержан. По его словам, это произошло из-за присутствия на встрече представителя организации, нежелательной в России.
Рябчук делал видео из автозака и говорил, что его везут в ОВД Измайлово. Через некоторое время появилась информация, что его отпустили.
Всего в заключении ростовчанин провел около трех часов. Добавим, что ранее его признавали учителем года.