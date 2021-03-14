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Восстановить фонтан на площади Ленина попросили ростовчане

14 марта 2021, 09:08
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону голосуют против постройки еще одного торгового объекта на площади Ленина у гостиницы Amaks, говорится в сообщении активистов на сервисе «Активный ростовчанин».

Автор сообщения обратился к городским властям с просьбой отреставрировать на площади Ленина построенный в советское время фонтан и обустроить рядом с ним небольшой сквер, высадить деревья.

«Я уверена, что очередной ТЦ или торговый павильон на площади Ленина не нужен жителям города, ведь рядом есть и тц „Рио“, и ларьки в переходе, и небольшой рынок. Призываю администрацию остановиться и дать жителям города место для отдыха и наслаждения», — написала ростовчанка.

К ней присоединились и другие жители города, которые поддержали предложения в комментариях.

«Кроме того, что ТЦ изуродует площадь, ещё и проблемы с парковкой будут. И, как следствие, пробки на и так сложном транспортном участке», — написал один из местных жителей. «Абсолютно согласна с автором! Совершенно лишнее строить еще ТЦ», — высказала свое мнение еще одна ростовчанка.

«Конечно вернуть, только „за“. Хватит уродовать город торговыми ларьками», — призвал городские власти очередной комментатор.

Всего за петицию уже проголосовали 227 человек. Чтобы в администрации рассмотрели предложение, ему нужно набрать еще 272 голоса.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону было выдано разрешение на возведение магазина перед гостиницей Amaks.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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