Восстановить фонтан на площади Ленина попросили ростовчане

«Кроме того, что ТЦ изуродует площадь, ещё и проблемы с парковкой будут. И, как следствие, пробки на и так сложном транспортном участке», — написал один из местных жителей. «Абсолютно согласна с автором! Совершенно лишнее строить еще ТЦ», — высказала свое мнение еще одна ростовчанка.