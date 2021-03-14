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Зоозащитники рассказали о полуживом состоянии питомцев «Живого уголка» в Ростове

14 марта 2021, 17:48
Фото: зоозащитники Ростова
Все животные в «Живом уголке» на Театральной в Ростове перекормлены, пребывают в стрессовом состоянии, сообщает RostovGazeta ростовская зоозащитница Александра Златогорова.

На проблему содержания животных в «Живом уголке» в парке Революции на Театральной площади в Ростове волонтеры-зоозащитники обратили внимание несколько дней назад, когда к ним стали поступать жалобы от родителей, посетивших с детьми это место. Посетители «Живого уголка» отмечали, что все животные пребывают в ужасном состоянии, в помещении невыносимый запах, и многие из питомцев очевидно больны.

«Мы приехали в «Живой уголок», пытаясь разобраться, что это за заведение, ведь контактные зоопарки по закону запрещены. Сперва нас убеждали, что это выставка животных. Но по законодательству, выставка может проходить лишь 4 дня. А уже потом нам пояснили, что это «Живой уголок», — сообщает Александра Златогорова.

Она добавляет, что состояние здоровья животных здесь оставляет желать лучшего. Все они перекормлены, затисканы и запуганы. У козлика раздут живот. У дикообраза — железный загон, в котором он не может спрятаться от посетителей. Ежик почти не двигается. Потерянный взгляд у обезьяны. Свинка Машка с признаками серьезной болезни. Петух спрятался под лавку и не хотел вылезать. А еноты ходят по клетке кругами, что, по ее словам, является очевидным признаком психоза.

«Нам сообщили, что собираются получать лицензию, но по различным причинам этот вопрос откладывается. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за помощью к депутатам. И в ближайшее время планируем посетить все подобные заведения в Ростове», — сообщает Златогорова.

Ранее RostovGazeta сообщила о впечатлении депутата Наталья Оськиной, посетившей "Живой уголок" на площади Театральной в Ростове.

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