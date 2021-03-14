Зоозащитники рассказали о полуживом состоянии питомцев «Живого уголка» в Ростове

Она добавляет, что состояние здоровья животных здесь оставляет желать лучшего. Все они перекормлены, затисканы и запуганы. У козлика раздут живот. У дикообраза — железный загон, в котором он не может спрятаться от посетителей. Ежик почти не двигается. Потерянный взгляд у обезьяны. Свинка Машка с признаками серьезной болезни. Петух спрятался под лавку и не хотел вылезать. А еноты ходят по клетке кругами, что, по ее словам, является очевидным признаком психоза.