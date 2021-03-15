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Держаться подальше от города советуют в Сети желающим переехать в Ростов

15 марта 2021, 05:47
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону посоветовали подальше держаться от города тем, кто планировал переезд, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица одной из городских групп попросила совета у горожан, так как с мужем хочет переехать в Ростов. Они хотят приобрести дом и рассматривают несколько районов для проживания.

Девушка переживает из-за многоэтажной застройки и сопутствующих проблем. Она спросила, есть ли практика отъема земель частного сектора для этих целей.

«Видно, что в выбранные мной районы вторгается многоэтажная застройка. Вопрос к местным жителям, есть ли проблема у владельцев частных домов в этих районах с администрацией города и застройщиками», — поинтересовалась автор.

Многие пользователи в комментариях посоветовали не переезжать в Ростов. «Лучше держаться подальше от города, можно купить дом в километрах 15 от Ростова», — посоветовали ростовчане.

«Рано или поздно весь частный сектор будут теснить и замещать многоэтажками. С этим ничего не поделаешь», — заявили ростовчане.

Другие горожане начали давать советы, в каких районах лучше выбирать жилье.

«С детьми на Левенцовку лучше не ехать. Много диких собак, детей одних не отпустишь. В центре в этом плане лучше», — сообщили местные жители.

«Я из Нахичевани, родился и живу уже 34 года. Поздно ночью никто не трогает, спокойный район», — сообщил один из горожан.

Ранее ростовчане раскритиковали решение построить магазин вместо высотки на Ленина.

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