Держаться подальше от города советуют в Сети желающим переехать в Ростов

Подписчица одной из городских групп попросила совета у горожан, так как с мужем хочет переехать в Ростов. Они хотят приобрести дом и рассматривают несколько районов для проживания.
Девушка переживает из-за многоэтажной застройки и сопутствующих проблем. Она спросила, есть ли практика отъема земель частного сектора для этих целей.
«Видно, что в выбранные мной районы вторгается многоэтажная застройка. Вопрос к местным жителям, есть ли проблема у владельцев частных домов в этих районах с администрацией города и застройщиками», — поинтересовалась автор.
Многие пользователи в комментариях посоветовали не переезжать в Ростов. «Лучше держаться подальше от города, можно купить дом в километрах 15 от Ростова», — посоветовали ростовчане.
«Рано или поздно весь частный сектор будут теснить и замещать многоэтажками. С этим ничего не поделаешь», — заявили ростовчане.
Другие горожане начали давать советы, в каких районах лучше выбирать жилье.
«С детьми на Левенцовку лучше не ехать. Много диких собак, детей одних не отпустишь. В центре в этом плане лучше», — сообщили местные жители.
«Я из Нахичевани, родился и живу уже 34 года. Поздно ночью никто не трогает, спокойный район», — сообщил один из горожан.