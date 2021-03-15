Для россиян младше 18 лет планируют ввести налоговый вычет за фитнес

Как сообщает iz.ru, в Государственной Думе уже подготовлена поправка ко второму чтению законопроекта, который предусматривает получение налогового вычета не только для самого налогоплательщика, ведущего активный образ жизни, но и для его детей младше 18 лет, занимающихся спортом. При этом поправки коснутся и подопечных, и усыновленных детей.