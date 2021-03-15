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Для россиян младше 18 лет планируют ввести налоговый вычет за фитнес

15 марта 2021, 11:27
Фото: pxhere.com
В России, возможно, начнет действовать социальный налоговый вычет по НДФЛ для россиян младше 18 лет, занимающихся спортом.

Как сообщает iz.ru, в Государственной Думе уже подготовлена поправка ко второму чтению законопроекта, который предусматривает получение налогового вычета не только для самого налогоплательщика, ведущего активный образ жизни, но и для его детей младше 18 лет, занимающихся спортом. При этом поправки коснутся и подопечных, и усыновленных детей.

Как отметил Валерий Скруг, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам, инициатива вводится для популяризации спорта. По его словам, фитнес-услуги должны быть доступны для всех, включая молодые семьи.

Законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы 23 марта. Налоговый вычет планируют выделять в сумме фактически произведенных расходов, но не больше 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов НДФЛ. Известно, что его максимальный размер составит 15,6 тыс. руб.

Минспорт подготовит перечень организаций, при получении услуг которых можно будет рассчитывать на возврат средств.

#Новости#Экономика
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