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Две дорогие иномарки купит администрация Новочеркасска

15 марта 2021, 10:05
Фото: CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» объявила аукцион на покупку двух автомобилей белого цвета, говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно документам, максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Всего власти города намерены приобрести два новых легковых автомобиля Skoda Rapid или эквивалентных к нем, с бензиновым двигателем, мощностью не менее 90, но и не более 99 л.с, максимальной скоростью не менее 185 километров в час.

Автомобили должны быть белого цвета. В обоих автомобилях должны быть установлены система «ЭРА-ГЛОНАСС», парктроник, подогрев всех сидений и другие опции. Поставщика выберут 24 марта. Деньги на покупку автомобилей были выделены из городского бюджета.

Ранее на покупку восьми пожарных машин в Ростовской области власти выделили почти 80 миллионов рублей.

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