Две дорогие иномарки купит администрация Новочеркасска

Согласно документам, максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Всего власти города намерены приобрести два новых легковых автомобиля Skoda Rapid или эквивалентных к нем, с бензиновым двигателем, мощностью не менее 90, но и не более 99 л.с, максимальной скоростью не менее 185 километров в час.
Автомобили должны быть белого цвета. В обоих автомобилях должны быть установлены система «ЭРА-ГЛОНАСС», парктроник, подогрев всех сидений и другие опции. Поставщика выберут 24 марта. Деньги на покупку автомобилей были выделены из городского бюджета.
Ранее на покупку восьми пожарных машин в Ростовской области власти выделили почти 80 миллионов рублей.