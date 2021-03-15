Две дорогие иномарки купит администрация Новочеркасска

Согласно документам, максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Всего власти города намерены приобрести два новых легковых автомобиля Skoda Rapid или эквивалентных к нем, с бензиновым двигателем, мощностью не менее 90, но и не более 99 л.с, максимальной скоростью не менее 185 километров в час.