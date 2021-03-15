Эксперт рассказал, как политические партии Ростовской области готовятся к выборам

Эксперт рассказывает, что примерно неделю назад вышло социологическое исследование Левада-центра (выполняет функции иностранного агента), согласно которому, рейтинг «Единой России» составил 27%. По информации же традиционно оптимистичного ВЦИОМ, рейтинг партии власти немного выше, но все равно - порядка 30%.
«Это, конечно, очень беспокоит власти, ведь если ситуацию не скорректировать, то результаты предстоящих выборов будут очень далеки от заявленных ранее сорока пяти процентов. Сейчас поиск решения этого вопроса идет на «верхних этажах» власти. В региональных же отделениях партий ничего не происходит. У всех выжидательная позиция», - поясняет Владимир Белоконев.
Он добавляет, что пока идут тихие переговоры. Но есть и неожиданные решения.
«Например, глава Донского союза молодежи и регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Кротов недавно объявил о том, что будет баллотироваться в ГосДуму от партии «Новые люди». Касаемо остальных партий, они традиционно неактивны в межвыборный период, и начинают предпринимать какие-то решения месяца за три до выборов», - говорит Владимир Белоконев.
Самой главной проблемой предстоящих выборов, как и многих выборов последних лет, собеседник считает устойчивую тенденцию к снижению явки избирателей.
«Социологические данные, конечно, хорошо, но сколько из ответивших респондентов реально придет на избирательные участки? Это самое опасное и горькое. Совместные усилия политических партий привели к тому, что люди все меньше и меньше доверяют самому институту выборов», - резюмирует Владимир Белоконев.