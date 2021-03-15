Эксперт рассказал, как политические партии Ростовской области готовятся к выборам

«Это, конечно, очень беспокоит власти, ведь если ситуацию не скорректировать, то результаты предстоящих выборов будут очень далеки от заявленных ранее сорока пяти процентов. Сейчас поиск решения этого вопроса идет на «верхних этажах» власти. В региональных же отделениях партий ничего не происходит. У всех выжидательная позиция», - поясняет Владимир Белоконев.