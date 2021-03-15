rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще семь жителей Ростовской области не смогли одолеть коронавирус

15 марта 2021, 08:51
Фото: freepik.com
В Ростовской области от коронавируса и его осложнений скончались еще семь человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами COVID-19 стали пять женщин от 62 до 83 лет, а также 89-летний и 81-летний мужчины. У всех имелись хронические заболевания различных систем, что сказалось на течение коронавируса.

С начала пандемии от коронавируса в регионе погибли 3315 человек. А смертность среди ковидных больных превысила 4,2%.

Всего в Ростовской области было зарегистрировано 76979 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 68218 пациентов или более 88%.

Ранее от коронавируса умер возглавлявший научно-учебный центр противодействия коррупции Южно-Российского института управления РАНХИГС, доктор юридических наук Сергей Воронцов.

Материалы по теме
Он все еще опасен: коронавирус заразил более 200 жителей Ростовской областиКоронавирус подтвердили в 37 городах и районах Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00