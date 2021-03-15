Еще семь жителей Ростовской области не смогли одолеть коронавирус

На этот раз жертвами COVID-19 стали пять женщин от 62 до 83 лет, а также 89-летний и 81-летний мужчины. У всех имелись хронические заболевания различных систем, что сказалось на течение коронавируса.
С начала пандемии от коронавируса в регионе погибли 3315 человек. А смертность среди ковидных больных превысила 4,2%.
Всего в Ростовской области было зарегистрировано 76979 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 68218 пациентов или более 88%.
Ранее от коронавируса умер возглавлявший научно-учебный центр противодействия коррупции Южно-Российского института управления РАНХИГС, доктор юридических наук Сергей Воронцов.