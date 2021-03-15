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Ниже среднего оказался уровень образования в ростовских школах

15 марта 2021, 18:45
Фото: pixabay.com
Качество школьного образования оценили в регионах России, сообщили в Рособрнадзоре.

Как следует из полученных результатов, в Ростовской области сводный показатель уровня образования составил 43.6.

Показатель составляется из результатов обучения, использования лабораторного оборудования и компьютеров, поступление в средние и высшие учебные заведения своего региона и других критериев, всего их 12.

В частности, достижение минимального уровня подготовки в Ростовской области составило 80,3, функциональная грамотность 36,2.

Лучшие результаты показали Санкт-Петербург (92,1) и Москва (92).

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