Ниже среднего оказался уровень образования в ростовских школах

Как следует из полученных результатов, в Ростовской области сводный показатель уровня образования составил 43.6.
Показатель составляется из результатов обучения, использования лабораторного оборудования и компьютеров, поступление в средние и высшие учебные заведения своего региона и других критериев, всего их 12.
В частности, достижение минимального уровня подготовки в Ростовской области составило 80,3, функциональная грамотность 36,2.
Лучшие результаты показали Санкт-Петербург (92,1) и Москва (92).