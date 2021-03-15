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Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика в спортклубе в Шахтах

15 марта 2021, 14:00
Фото: pixabay.com
Сотрудники прокуратуры Ростовской области проводят проверку по факту избиения ребенка в спортивном клубе в городе Шахты, сообщает пресс-служба ведомства.

Мама 8-летнего мальчика рассказала в соцсетях о том, что ее сына в спортивном клубе «Легенда» в Шахтах избили несколько ребят. Со слов пострадавшего, в раздевалке после тренировки его избивали по голове девочка и двое мальчиков. На следующий день, когда ребенок пожаловался на головные боли, его доставили в медучреждение, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Тренер мальчика не смог внятно ответить на расспросы матери.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка законности осуществления деятельности указанной организации и соблюдения прав несовершеннолетних в ней. Ппоставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — рассказали в региональной прокуратуре.

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