Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика в спортклубе в Шахтах

Мама 8-летнего мальчика рассказала в соцсетях о том, что ее сына в спортивном клубе «Легенда» в Шахтах избили несколько ребят. Со слов пострадавшего, в раздевалке после тренировки его избивали по голове девочка и двое мальчиков. На следующий день, когда ребенок пожаловался на головные боли, его доставили в медучреждение, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Тренер мальчика не смог внятно ответить на расспросы матери.