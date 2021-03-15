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Россия и Беларусь проведут в марте ряд совместных военных учений

15 марта 2021, 10:56
Фото: kremlin.ru
Военные Российской Федерации и Республики Беларусь в текущем месяце проведут несколько совместных учений.

Два мероприятия состоятся на российских полигонах, а третье — под Минском. Об этом информирует iz.ru.

Отметим, что на полигоне Поливно в Ульяновской области с 16 по 20 марта проведут активную фазу учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси. Руководить маневрами станет командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, полковник Владимир Селиверстов. На учениях будут отработаны действия в составе коллективных миротворческих сил.

В Беларуси на полигоне Осиповичский в Минской области с 14 по 27 марта будут проходить маневры с участием 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. В рамках учений военнослужащих будут готовить к проведению специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.

Под Нижнем Новгородом на полигоне Мулино в понедельник, 15 марта, стартуют совместные маневры российской танковой бригады и солдат Беларуси. Во время учений стороны отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой БМП, а также противодействие разным беспилотникам.

#Новости#Политика
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