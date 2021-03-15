Россия и Беларусь проведут в марте ряд совместных военных учений

В Беларуси на полигоне Осиповичский в Минской области с 14 по 27 марта будут проходить маневры с участием 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. В рамках учений военнослужащих будут готовить к проведению специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.