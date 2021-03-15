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Российский теннисист занял 2 место в международном рейтинге АТР

15 марта 2021, 10:48
Фото: pxhere.com
Российский теннисист на Даниил Медведев занял вторую строчку рейтинга, составленного Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленный рейтинг был размещен 15 марта на сайте ассоциации.

Как сообщает iz.ru, еще за неделю до этого россиянин был на 3 строчке рейтинга. Отметим, что впервые с 2005 года в ТОПе-2 рейтинга оказался еще кто-то, помимо сербского теннисиста Новака Джоковича, который сейчас располагается на первой строчке, как и ранее, а также испанца Рафаэля Надаля, (3 строчка), швейцарского спортсмена Роджера Федерера (6 место) и британского теннисиста Энди Маррея.

Другой российский теннисист, Андрей Рублев остался на 8 строчке, 21 место занял Карен Хачанов, поднявшись в рейтинге, а на 42 месте расположился Аслан Карацев.

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