Российский теннисист занял 2 место в международном рейтинге АТР

Как сообщает iz.ru, еще за неделю до этого россиянин был на 3 строчке рейтинга. Отметим, что впервые с 2005 года в ТОПе-2 рейтинга оказался еще кто-то, помимо сербского теннисиста Новака Джоковича, который сейчас располагается на первой строчке, как и ранее, а также испанца Рафаэля Надаля, (3 строчка), швейцарского спортсмена Роджера Федерера (6 место) и британского теннисиста Энди Маррея.