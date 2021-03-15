Ростовчанка заявила, что ее пытался убить водитель автобуса

«Думаю, что он все сделал намеренно, явно следил за моими движениями, я склонна думать, что это нарочно. Если бы не мое спортивное прошлое, я могла упасть и очень даже неудачно или сломать ногу, или поскользнуться под маршрутку», — заявила ростовчанка.