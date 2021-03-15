Ростовчанка заявила, что ее пытался убить водитель автобуса

Женщина решила проехать от старого автовокзала до остановки Кизитериновская. По ее словам, водитель ей неправильно дал сдачу, после чего попытался унизить.
Ростовчанка уточнила, что на остановке мужчина открыл только переднюю дверь. Когда она попыталась выйти, то автобус поехал и пассажирка чуть не прищемила ногу.
«Думаю, что он все сделал намеренно, явно следил за моими движениями, я склонна думать, что это нарочно. Если бы не мое спортивное прошлое, я могла упасть и очень даже неудачно или сломать ногу, или поскользнуться под маршрутку», — заявила ростовчанка.
Она добавила, что разозлилась и ударила по автобусу. Тогда выбежал водитель и начал на нее кричать.
«Все это было угрозой жизни от водителя. Сколько мы будем терпеть хамство», — сообщила ростовчанка.
«Вообще не смешная ситуация, часто вижу такое происходит, обычно над стариками издеваются, чаще всего пассажиры не равнодушны и помогают пострадавшим. А звонить в АТП бесполезно», — прозвучало в комментариях.
В целом многие пользователи в комментариях согласили с доводами ростовчанки. Ранее жители города пожаловались на бездомных собак в районе площади 2-й Пятилетки.