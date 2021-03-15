Сбербанк провел первые сделки по программе кредитования бизнеса под 3%

Сейчас банк рассматривает более 585 заявок на общую сумму 1,9 млрд рублей. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко отметила, что Сбербанк в настоящее время наиболее активно выступает с антикризисными программами. Более 16,3 тысячи компаний Юга России и Северного Кавказа в прошлом году кредитовались под 0% и 2% на сумму 23 млрд рублей. Кроме того, банк одобрил более 12,3 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов (совокупная сумма — 26,5 млрд рублей).