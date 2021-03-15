Сбербанк провел первые сделки по программе кредитования бизнеса под 3%

Как малый, так и крупный бизнес уже проявил интерес к данной программе. Первым начало реализовывать льготную программу Юго-Западное подразделение Сбера: банк заключил три договора на общую сумму 51 млн рублей в Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской области. Клиентами стали представители среднего и крупного бизнеса, занимающиеся санаторно-курортной деятельностью и общепитом.
Сейчас банк рассматривает более 585 заявок на общую сумму 1,9 млрд рублей. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко отметила, что Сбербанк в настоящее время наиболее активно выступает с антикризисными программами. Более 16,3 тысячи компаний Юга России и Северного Кавказа в прошлом году кредитовались под 0% и 2% на сумму 23 млрд рублей. Кроме того, банк одобрил более 12,3 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов (совокупная сумма — 26,5 млрд рублей).
Предприятия Юга России и Северного Кавказа станут одними из первых, кто сможет воспользоваться предложением льготного кредитования, рассказала Ткаченко. Она выразила уверенность в том, что меры поддержки помогут бизнесу справиться с последствиями пандемии, а банк, будучи основным финансовым партнером, сделает взаимодействие быстрым и удобным.
Льготная программа предполагает, что процентная ставка составит 3%, заемщик обязан сохранить численность на уровне 90%, пока действует договор с банком. В первые полгода после подписания договора заемщик не выплачивает основной долг и проценты, в следующие шесть месяцев он может производить равные платежи ежемесячно. Программа рассчитана на компании, работающие в отраслях, которые не успели восстановиться после пандемии.