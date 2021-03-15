«Сибур» начал очищать пролегающий через Обь трубопровод

Напомним, что утечка углеводородов из трубопровода и последующее за этим возгорание на поверхности Оби под Нижневартовском произошли шестого марта. Руководство «СибурТюменьГаза» быстро сообщило об аварии в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Росприроднадзор, Ростехнадзор и местным чиновникам. Специалисты Росприроднадзора сделали забор проб воды на месте утечки, а также ниже по течению Оби. Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в воде и атмосферном воздухе.