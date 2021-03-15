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«Сибур» начал очищать пролегающий через Обь трубопровод

15 марта 2021, 16:19
Фото: pixabay.com
Эксперты аварийно-восстановительного подразделения «СибурТюменьГаза» вскрыли трубу в прибрежной территории Оби в Ханты-Мансийском автономном округе. Визуально повреждений в продуктопроводе не выявлено. Члены аварийной бригады приступили к очистке трубы от остаточных продуктов газопереработки.

В работе используют полиуретановый манжетный поршень «Семигор М4». Его разработали для специальных операций по устранению и вытеснению рабочей среды из трубопровода. Когда данный процесс завершится, остаточный продукт будет утилизирован в амбарах для дожига. Из-за этого может появиться непродолжительное задымление. Об этом информирует «Лента.ру».

Представители АО «СибурТюменьГаз» рассказали, что специалисты компании следят за процессом вместе с контролирующими органами. Выжиг продукта, в том числе в проектных амбарах, считается одним из наиболее безопасных способов его уничтожения.

Накануне эксперты-гидрографы с помощью гидролокатора завершили анализ рельефа дна Оби. Полученные сведения передадут группе водолазов. Они вместе со специалистами Ростехнадзора составят программу погружения в реку для тщательного изучения участка.

На поверхности Оби все еще продолжается остаточное горение. Но его площадь не более 40 квадратных метров.

По словам аналитика Rupec Александра Собко, хоть авария и спровоцировала возгорание, но она не вызвала загрязнения атмосферы. Пропан-бутановая смесь относится к легким углеводородам. Она быстро испаряется. Пропан закипает при атмосферном давлении уже при -42 градусах, бутан в аналогичных условиях температуры — при -0,5 градуса. Полное испарение остаточного продукта является вопросом времени и повышения температуры.

Напомним, что утечка углеводородов из трубопровода и последующее за этим возгорание на поверхности Оби под Нижневартовском произошли шестого марта. Руководство «СибурТюменьГаза» быстро сообщило об аварии в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Росприроднадзор, Ростехнадзор и местным чиновникам. Специалисты Росприроднадзора сделали забор проб воды на месте утечки, а также ниже по течению Оби. Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в воде и атмосферном воздухе.

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