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Слишком добрую жительницу Таганрога пытаются сделать изгоем

15 марта 2021, 06:15
Фото: vk.com/pvtgn
Жители Таганрога негативно высказались в адрес девушки, которая кормит бродячих собак, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Автор рассказал о девушке, которая каждый день приезжает на машине и кормит бездомных собак. Он опубликовал фото, показав процесс кормления.

Однако многим местным жителям это не понравилось, так как бездомные животные мешают им спокойно жить. Жаловались люди и на то, что они очень агрессивные.

«А почему собачек себе не взять. А то удобно быть добрым за счет людей, под окнами которых они потом устраивают игрища и облаивают прохожих. Мое мнение такое, что если хочешь помочь, то возьми себе. А не надо плодить стаи собак. Меня бесит, что приезжают такие добрые и устраивают им лежбища под окнами у других, а не у себя», — заявил один их жителей Таганрога.

«А потом они шайками накидываются на людей, в том числе детей», — прозвучало в комментариях. Некоторые заявили, что город превратили в псарню.

«Я живу в этом доме более 10 лет, этих собак подкармливают все и никого не покусали. А девушка огромная умничка, было бы таких как она больше», — заступились за девушку местные жители.

«Нет нормальной государственной политики в отношении бездомных животных. Ее в отношении людей-то нет. Вот граждане и делятся на тех, кто жалеет собачек и кормит — и они правы. И тех, кто боится, что их укусят — и они тоже правы», — подытожил беседу подписчик.

Ранее ростовчане пожаловались на бездомных собак в районе площади 2-й Пятилетки.

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