Слишком добрую жительницу Таганрога пытаются сделать изгоем

«А почему собачек себе не взять. А то удобно быть добрым за счет людей, под окнами которых они потом устраивают игрища и облаивают прохожих. Мое мнение такое, что если хочешь помочь, то возьми себе. А не надо плодить стаи собак. Меня бесит, что приезжают такие добрые и устраивают им лежбища под окнами у других, а не у себя», — заявил один их жителей Таганрога.