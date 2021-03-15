Стали известны подробности дела о поставках технического кислорода в больницы Ростова

Напомним, что в ноябре 2020 года депутатам КПРФ от доверителя поступила информация о том, что в Ростове неизвестные производят отгрузку технического кислорода под видом медицинского в больницы Ростова. Депутаты провели собственное расследование, сняли видеоматериалы. По этому поводу юрист Михаил Лунтовский подал запрос в прокуратуру Ростовской области, с требованием провести проверку и разобраться в ситуации.
«Ответ на мой запрос получен. В нем содержится информация о том, что технический кислород не поступал в горбольницы Ростова № 6, 8 и 20. Но мы предоставляли доказательства по факту его разгрузки в ГБ № 1 им. Семашко, а об этой больнице в ответе нет ни слова. Я направил запрос повторно, но ответ до сих пор не последовал», — сообщает Михаил Лунтовский.
Он добавляет, что выждет еще несколько дней и будет обращаться в высшие инстанции.
О том, что медицинские баллоны для нужд больниц Ростова заправляют техническим кислородом в ноябре 2020 года сообщили RostovGazeta депутаты КПРФ.