Стали известны подробности дела о поставках технического кислорода в больницы Ростова

«Ответ на мой запрос получен. В нем содержится информация о том, что технический кислород не поступал в горбольницы Ростова № 6, 8 и 20. Но мы предоставляли доказательства по факту его разгрузки в ГБ № 1 им. Семашко, а об этой больнице в ответе нет ни слова. Я направил запрос повторно, но ответ до сих пор не последовал», — сообщает Михаил Лунтовский.