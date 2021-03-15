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Стало известно, когда в Ростове прекратятся дожди

15 марта 2021, 07:27
Фото: pexels.com
погода
В Ростове-на-Дону на протяжении всей недели будет по-весеннему тело, но настроение жителям города могут испортить дожди, следует из прогноза синоптиков.

Так, в понедельник 15 марта, в городе ожидается небольшая облачность и без осадков, воздух прогреется до +9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью шесть метров в секунду. Ночью похолодает до нуля.

Во вторник в городе будет пасмурно, но без существенных осадков, потеплеет до +8 градусов. Ветер усилится до семи метров в секунду. В ночное время возможен небольшой дождь, столбики термометров покажут +2 градуса.

В среду и в четверг будет пасмурно и дождливо, температура составит +9-10 градусов днем и +3-4 градуса ночью. В пятницу станет немного прохладнее до +7 градусов и дождь усилится. В ночное время может пойти дождь со снегом.

Немного прояснится небо над Ростовом только к воскресенью, 21 марта. А дожди перестанут лить не раньше, четверга, 25 марта.

Ранее синоптики прогнозировали холодный и дождливый март в Ростовской области. Настоящая весенняя погода установится в городе только в третьей декаде месяца.

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