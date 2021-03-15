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Власти Ростовской области увеличили финансирование системы здравоохранения

15 марта 2021, 04:30
Фото: pixabay.com
На финансирование мероприятий, предусмотренных госпрограммой «Развитие здравоохранения» в 2021 году в Ростовской области направят более 71,3 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства.

Согласно документу, опубликованному в декабре 2020 года, в текущем году на здравоохранение в регионе планировалось направить 6,38 миллиарда рублей. Так, расходы областного бюджета были увеличены на 700 миллионов рублей до 34,6 миллиарда рублей.

Также финансирование программы планируется из федерального и местного бюджетов, и из внебюджетных источников. В общей сложности с 2019 по 2030 год на эти цели планируется направить 795,29 миллиарда рублей, с учетом последних изменений.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» производится ремонт медучреждений, закупается новая техника, обновляется материально-техническая база больниц, автопарки скорой помощи и решаются другие задачи.

Ранее в региональном Минздраве сообщили об острой нехватке медицинских кадров.

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