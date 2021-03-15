ВСК с «Умной Логистикой» внедрили систему онлайн-страховки для транспортных компаний

Страхование в рамках программы распространяется на все важнейшие виды рисков. Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, повреждении и утрате грузов. Также в страховку входят проверка транспортных предприятий через свою службу безопасности, урегулирование убытков в любой стране мира, выплаты в любом российском регионе - вне зависимости от того, в каком месте был заключен договор.