ВСК с «Умной Логистикой» внедрили систему онлайн-страховки для транспортных компаний

Благодаря новому решению транспортные компании и грузовладельцы с максимальной экономией и оперативностью получат страховую защиту для своего груза всего за минуту, пишет newsnn.ru.
Страхование в рамках программы распространяется на все важнейшие виды рисков. Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, повреждении и утрате грузов. Также в страховку входят проверка транспортных предприятий через свою службу безопасности, урегулирование убытков в любой стране мира, выплаты в любом российском регионе - вне зависимости от того, в каком месте был заключен договор.
Оформление и оплата полиса доступны через профессиональную платформу для управления транспортной логистикой «Умная логистика» после заявки на перевозку. В систему все данные поступают автоматически, а средства списываются со счета пользователя без дополнительных согласований переводов.
«Для множества предприятий качественная и оперативная доставка различных грузов – один из важнейших факторов, влияющих на развитие и стабильность данной компании. Теперь у клиентов есть возможность застраховать грузы онлайн. Настройками новой системы гарантируется корректность оформления документации, сводятся к минимуму ошибки, исключается бюрократия и экономится время потребителя, которое столь важно для своевременной доставки грузов конечным потребителям. Использование ВСК высокотехнологичных решений позволяет предлагать клиентам самые удобные варианты страхования», - дал комментарий Вячеслав Куприянов, глава департамента по работе с высокотехнологичными партнерами Страхового Дома ВСК.