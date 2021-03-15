Высотками застроят проспект Михаила Нагибина в Ростове

При этом, по информации издания 1Rnd, разрешение на застройку территории бывшего завода «Электроаппарат» могли выдать без общественных обсуждений. Всего здесь должны появиться девять высотных домов.
«Сейчас земля, где располагалось предприятие, находится в частной собственности. Всю территорию поделили на две части, идет подготовка к открытию офиса продаж», — пишет издание.
Отмечается, что из-за новых домов могут возникнуть серьезные транспортные проблемы на Михаила Нагибина. Ранее в Ростове по фальшивым документам построили многоэтажку.