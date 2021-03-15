Я в порядке: Голубев рассказал о своем самочувствии после вакцинации

Полную вакцинацию от ковида губернатор прошел в конце февраля, а сейчас рассказал о том, как он себя чувствует после прививок. По словам Голубева, он оценил вакцину как эффективную, уже прошло достаточно времени, чтобы он мог уверенно это заявить.