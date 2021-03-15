Я в порядке: Голубев рассказал о своем самочувствии после вакцинации

Posted 15 марта 2021, 17:39
Published 15 марта 2021, 17:39
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Полную вакцинацию от ковида губернатор прошел в конце февраля, а сейчас рассказал о том, как он себя чувствует после прививок. По словам Голубева, он оценил вакцину как эффективную, уже прошло достаточно времени, чтобы он мог уверенно это заявить.
При этом губернатор посоветовал всем внимательно относиться с своему здоровью, даже если они уже и привились.
На 15 марта в Ростовской области коронавирусом заболели 76979 человек, 240 случаев выявили за последние сутки.