Жителей Ростова возмутила застройка высотками проспекта Михаила Нагибина

Депутат рассказывает, что на онлайн-заседании Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернаторам, в том числе и Ростовской области, о том, что необходимо увеличивать застройку.
«Многие жители Ростовской области проживают в аварийном, ветхом жилье. Их жалобы дошли до Президента, вот и поступило такое распоряжение. Но будем откровенны. Каким образом человек из аварийного жилья, или погорельцы со спуска на Театральном окажутся в в высотке „Сердце Ростова“ или возле СКА? Как они позволят себе квартиры в этим домах? Там же баснословные цены! Или местные власти собираются бесплатно предоставить им квартиры в элитном жилье? Не надо вводить людей в заблуждение», — заявляет Наталья Оськина.
Она добавляет, что Северный жилой микрорайон — самый большой во всей Ростовской области. Существующие коммуникации уже не справляются, на дорогах вечные пробки, поликлиники переполнены, не хватает мест в детских садах и школах.
Местные жители добавляют, что и работать труженникам негде.
«Вокруг нет ни заводов, ни фабрик, ничего. Да и у нас во дворах, где Криворожская, в глубине за Нагибина построили многоэтажки. Так они заполнены на треть. Квартиры не могут продать из-за высоких цен. Ну построят новые дома, они же не продадут в них квартиры, и что? Они будут просто стоять?», — недоумевает жительница района, активист, педагог Анна Славкина.
Активистка вспоминает, что изначально, власти заявляли о том, что не дадут разрешение на строительство на месте бывшего завода «Электроинструмент» до тех пор, пока строительная компания не построит инфраструктуру.
«А теперь мы получаем то, что уже есть с Суворовским, только в центре города. Уже 1800 кв. метров отдали по кадастровой карте. Где собираются делать парковки непонятно, дальше идет роща СКА. А по кадастровой карте вся роща СКА не имеет никакого статуса городских лесов, парков и скверов», — недоумевает Анна Славкина.
«Уже сегодня школы № 90 и 82 переполнены. Поликлиники № 4 и № 3, детский сад № 48 тоже. И дороги у нас проселочные, только односторонние, редко где встречаются нормальные, — негодуют местные жители. — А между тем, по закону, строительство жилого комплекса не должно стать источником социальной напряженности. Именно так обосновал свое решение суд, когда отказал в выдаче разрешения на строительство высотки на Ленина».