Жителей Ростова возмутила застройка высотками проспекта Михаила Нагибина

«Многие жители Ростовской области проживают в аварийном, ветхом жилье. Их жалобы дошли до Президента, вот и поступило такое распоряжение. Но будем откровенны. Каким образом человек из аварийного жилья, или погорельцы со спуска на Театральном окажутся в в высотке „Сердце Ростова“ или возле СКА? Как они позволят себе квартиры в этим домах? Там же баснословные цены! Или местные власти собираются бесплатно предоставить им квартиры в элитном жилье? Не надо вводить людей в заблуждение», — заявляет Наталья Оськина.