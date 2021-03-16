Агробиотехнопарк появится в Ростовской области

Проект должен дать толчок для развития сельский местности региона и сформировать дополнительные вакансии для населения. Планируется, что специалисты научно-образовательного консорциума Южного НОЦ на базе парка будут отрабатывать технологии сокращения углеродного следа при использовании перспективных сельхозмашин. Также в программе зеленая рекультивация и продвижение наиболее эффективных технологий в сферу АПК.