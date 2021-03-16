rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Агробиотехнопарк появится в Ростовской области

16 марта 2021, 08:59
Фото: Пресс-служба ДГТУ
Площадку для реализации инновационных исследований и разработок в сфере агропромышленного комплекса собираются создать в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ДГТУ.

Агробиотехнопарк планируют организовать в поселке Рассвет на базе полигона вуза, кроме ДГТУ в проекте будут участвовать другие высшие учебные заведения региона. Также к деятельности инновационной площадки привлекут разработчиков и производителей сельскохозяйственной продукции.

Проект должен дать толчок для развития сельский местности региона и сформировать дополнительные вакансии для населения. Планируется, что специалисты научно-образовательного консорциума Южного НОЦ на базе парка будут отрабатывать технологии сокращения углеродного следа при использовании перспективных сельхозмашин. Также в программе зеленая рекультивация и продвижение наиболее эффективных технологий в сферу АПК.

«Ростовская область сфокусирована на углероднейтральных технологиях и решении задач декарбонизации», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи и добавил, что создание такой площадки закономерно с учетом направленности проектов вуза.

Возможность создания научно-исследовательской инфраструктуры на территории Ростовской области уже согласовали с Министерством науки и высшего образования РФ, в настоящее время решают правовые и финансовые вопросы.

Материалы по теме
ДГТУ и ВШЭ научат ростовчан распознавать фейковые новостиДГТУ и «Центр-инвест» будут вместе работать над проектом Business spaceДГТУ опубликовал программу на День открытых дверей
#Новости#Наука
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00