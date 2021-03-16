Агробиотехнопарк появится в Ростовской области

Агробиотехнопарк планируют организовать в поселке Рассвет на базе полигона вуза, кроме ДГТУ в проекте будут участвовать другие высшие учебные заведения региона. Также к деятельности инновационной площадки привлекут разработчиков и производителей сельскохозяйственной продукции.
Проект должен дать толчок для развития сельский местности региона и сформировать дополнительные вакансии для населения. Планируется, что специалисты научно-образовательного консорциума Южного НОЦ на базе парка будут отрабатывать технологии сокращения углеродного следа при использовании перспективных сельхозмашин. Также в программе зеленая рекультивация и продвижение наиболее эффективных технологий в сферу АПК.
«Ростовская область сфокусирована на углероднейтральных технологиях и решении задач декарбонизации», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи и добавил, что создание такой площадки закономерно с учетом направленности проектов вуза.
Возможность создания научно-исследовательской инфраструктуры на территории Ростовской области уже согласовали с Министерством науки и высшего образования РФ, в настоящее время решают правовые и финансовые вопросы.