Бешеная лиса держит в страхе целый город в Ростовской области

Происшествие случилось днем в понедельник в Миллерово. На улицах 20 лет РККА и 1 Мая лиса на территории частных домовладений напала на пять собак.
После этого дикое животное набросилось на бродячего пса. Это случилось на улице Фрунзе, пока пострадавшую собаку разыскать не удалось.
«Зараженное бешенством животное все еще может находиться на улицах. Всех домашних питомцев, которые подверглись нападению, уже привили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что собаки находятся под наблюдением ветеринаров. Напомним, что около 275 тысяч кошек и собак планируется привить от бешенства в Ростовской области.