Более 36 млн руб пытаются взыскать с ростовской компании «Амилко»

С иском в суд обратился Евгений Гладышев, который хочет взыскать стоимость доли в уставном капитале компании. Сумма требований составляет 36,1 миллиона рублей.
Первоначально заявление оставили без движения, так как он было передано с нарушениями. Заявитель их устранил, после чего дело приняли к производству.
Однако судебное разбирательство несколько раз откладывали. Теперь рассмотрение материалов назначено на 7 апреля.
«Амилко» занимается выработкой крахмала из зерен кукурузы. В мае 2018 года на предприятии произошел пожар, в котором погиб 32-летний сотрудник.