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Более 36 млн руб пытаются взыскать с ростовской компании «Амилко»

16 марта 2021, 04:49
Фото: pixabay
В Ростовской области в суд поступило требование взыскать десятки миллионов рублей с компании «Амилко», сообщает Арбитражный суд региона.

С иском в суд обратился Евгений Гладышев, который хочет взыскать стоимость доли в уставном капитале компании. Сумма требований составляет 36,1 миллиона рублей.

Первоначально заявление оставили без движения, так как он было передано с нарушениями. Заявитель их устранил, после чего дело приняли к производству.

Однако судебное разбирательство несколько раз откладывали. Теперь рассмотрение материалов назначено на 7 апреля.

«Амилко» занимается выработкой крахмала из зерен кукурузы. В мае 2018 года на предприятии произошел пожар, в котором погиб 32-летний сотрудник.

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