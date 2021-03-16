Депутатом Госдумы хочет стать уволенный ростовский учитель-блогер

Напомним, что Рябчук поучаствовал в двух незаконных митингах в поддержку Алексея Навального. По его словам, из-за этого его уволили с двух работ, также он был арестован.
После этого ростовчанин поучаствовал в форуме независимых депутатов и был задержан. Ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа. «Рябчук хочет принять участие в выборах в Госдуму в этом году. Он планирует пройти по 150-му одномандатному округу, в который входят Ленинский, Советский и Железнодорожный районы Ростова», — сказано в сообщении.
Отмечается, что педагог является беспартийным и не хочет вступать в партию. Сейчас он работает репетитором истории и обществознания.