Депутатом Госдумы хочет стать уволенный ростовский учитель-блогер

После этого ростовчанин поучаствовал в форуме независимых депутатов и был задержан. Ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа. «Рябчук хочет принять участие в выборах в Госдуму в этом году. Он планирует пройти по 150-му одномандатному округу, в который входят Ленинский, Советский и Железнодорожный районы Ростова», — сказано в сообщении.