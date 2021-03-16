Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

В четверг, 18 марта, опять пойдут дожди, которые задержатся до конца недели. Несмотря на непогоду, температура воздуха будет держаться на уровне +4…+8 С и только к выходным незначительно похолодает, в Ростове столбик термометра опустится до +4…+5 С.