rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2021, 14:45

Published 16 марта 2021, 14:45

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Систему управления отходами разработают в Ростовской области

Систему управления отходами разработают в Ростовской области

16 марта 2021, 14:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области планируется создать систему управления строительными отходами, сообщили в правительстве региона.

Также система позволит управлять сносом зданий и сооружений. МинЖКХ региона уже заключило меморандум о сотрудничестве с компанией, которая будет заниматься реализацией проекта.

Глава министерства заявил, что будет создана качественная и эффективная система регулирования процессов утилизации. Речь идет об отходах, появляющихся на строительных площадках.

«С этими отходами не работают региональные операторы. Однако эта отрасль тоже требует регулирования», — подчеркнул министр Михаил Солоницин.

Он добавил, что для решения этого вопроса пришлось обратиться к основным игрокам этого сегмента. Ранее как ликвидировать стихийные свалки в Ростовской области придумали активисты.

Материалы по теме
Ангар с отходами рядом с жилыми домами поставил регоператор «Чистый город» в РостовеГрузовики устроили свалку отходов в ростовской рощеНезаконных транспортировщиков отходов наказали в Ростовской области
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика