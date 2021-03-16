Систему управления отходами разработают в Ростовской области

Posted 16 марта 2021, 14:45
Published 16 марта 2021, 14:45
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Также система позволит управлять сносом зданий и сооружений. МинЖКХ региона уже заключило меморандум о сотрудничестве с компанией, которая будет заниматься реализацией проекта.
Глава министерства заявил, что будет создана качественная и эффективная система регулирования процессов утилизации. Речь идет об отходах, появляющихся на строительных площадках.
«С этими отходами не работают региональные операторы. Однако эта отрасль тоже требует регулирования», — подчеркнул министр Михаил Солоницин.
Он добавил, что для решения этого вопроса пришлось обратиться к основным игрокам этого сегмента. Ранее как ликвидировать стихийные свалки в Ростовской области придумали активисты.