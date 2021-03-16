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СМИ: Центробанк России может повысить ключевую ставку до конца года

16 марта 2021, 10:33
Фото: pxhere.com
До окончания 2021-го года Центробанк России может увеличить ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или до 6% годовых. Об этом со ссылкой на источник сообщило одно из англоязычных агентств.

Это решение, как указывается в материале, может быть обусловлено с ростом инфляции и тревогами относительно повышения бюджетных расходов, сообщает портал телеканала «360».

Меру по укреплению монетарной политики, как полагают авторы публикации, необходимо воспринимать как весьма решительную, так как ранее Банк России заявлял о планах сохранить актуальное положение дел до 2022-го года. Это, по мнению регулятора, должно было содействовать восстановлению российской экономики.

При этом большая часть экспертов, опрошенных зарубежным изданием, уверены, что ключевую ставку сохранят на текущем уровне — 4,25% годовых.

#Новости#Экономика
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