СМИ: Центробанк России может повысить ключевую ставку до конца года

Это решение, как указывается в материале, может быть обусловлено с ростом инфляции и тревогами относительно повышения бюджетных расходов, сообщает портал телеканала «360».
Меру по укреплению монетарной политики, как полагают авторы публикации, необходимо воспринимать как весьма решительную, так как ранее Банк России заявлял о планах сохранить актуальное положение дел до 2022-го года. Это, по мнению регулятора, должно было содействовать восстановлению российской экономики.
При этом большая часть экспертов, опрошенных зарубежным изданием, уверены, что ключевую ставку сохранят на текущем уровне — 4,25% годовых.