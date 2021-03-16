СМИ: Центробанк России может повысить ключевую ставку до конца года

Меру по укреплению монетарной политики, как полагают авторы публикации, необходимо воспринимать как весьма решительную, так как ранее Банк России заявлял о планах сохранить актуальное положение дел до 2022-го года. Это, по мнению регулятора, должно было содействовать восстановлению российской экономики.