Застройщик долгостроя в центре Ростова захватил детскую площадку

Дом высотой в 25 этажей на улице Красноармейская, 202 строит с 2016 года компания ООО «БазисИнвестСтрой» (входит в группу компаний «Базис»). Объект планировали сдать в 2018 году, однако стройка затянулась. Дольщики неоднократно судились и продолжают судиться с застройщиком из-за сроков сдачи дома. Сейчас застройщик уверяет, что дом сдадут в третьем квартале 2021 года.
Рядом со строящимся домом находятся несколько многоквартирных домов и детский сад № 263 (ранее назывался Детский сад № 45) для малышей до трех лет.
Жители пятиэтажного дома № 204, который находится напротив строящегося небоскреба, пишут во все инстанции жалобы. Причиной негодования жильцов стало то, что детскую площадку детсада № 263 площадью в 170 квадратных метров застройщик перенес на 20 метров за территорию стройки. Новая площадка находится в непосредственной близости от общественного туалета и выгребной ямы, во дворе дома № 204. С января 2021 года детская площадка находится в торце дома № 202 по улице Красноармейская.
Еще в 2016 году прокуратура проводила проверку по обращению местных жителей насчет нарушений при строительстве многоэтажки. Тогда же ведомство «успокоило» родителей малышей: «По окончанию строительства на этом же месте будет обустроена аналогичная детская площадка и земельный участок под ней будет передан МБДОУ № 45 в бессрочное пользование, что нашло свое отражение в гарантийных письмах». Документ имеется в распоряжении редакции RostovGazeta. Никаких нарушений СанПиН тогда сотрудники прокуратуры не заметили, хотя детей фактически «поселили» возле общественного туалета и выгребной ямы.
Недавно жители пятиэтажки, соседней со строящейся высоткой, написали претензию застройщику, в котором они указывают, что детская площадка должна быть возвращена на прежнее место. А именно — «таким местом является территория МКД № 202, а не территория дома № 204», говорится в письме.
Возле строящегося 25-этажного дома застройщик также возводит офисное 11-этажное здание. И теперь ООО «БазисИнвестСтрой» пытается использовать прежнюю территорию игровой площадки детсада для строительства объездной дороги. По словам местных жителей, у застройщика нет места для стройки пожарного проезда.
«При этом, застройщик хочет захватить территорию дома № 204 по улице Красноармейская. В 2016 году наш дом выиграл в конкурсе по федеральной программе на формирование комфортной городской среды. На благоустройство придомовой территории были выделены многомиллионные средства, в нашем дворе появились зеленые зоны отдыха, беседки и лавочки, декоративная плитка и асфальт. У нас теперь красивый, зеленый, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном. Сейчас ЖК „Звезда“ настаивает на том, что мы должны демонтировать свой забор и отдать им свою благоустроенную территорию под их пожарный проезд, в связи с чем нарушаются все конституционные и правовые законы и нормативы ЖК и УК», — говорится в коллективном обращении жителей.
За это время стройки ЖК «Звезда» руководитель компании-застройщика сменился. Изначально (с 2015) директорами ООО БазисИнвестСтрой были в равных долях Михаил Галстян и Павел Бессмертных. В 2015 году Михаил Галстян продал свою долю Анне Джура, а в 2019 году вовсе уволился с должности директора. Уже с 2018 года полноправным и единственным учредителем организации является бизнесмен из Сочи Павел Бессмертных.
В сети можно встретить множество негативных отзывов о деятельности ООО «БазисИнвестСтрой». По данным сервиса «Спарк», у компании высокий индекс финансового риска (85 из 100), что указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.