Застройщик долгостроя в центре Ростова захватил детскую площадку

«При этом, застройщик хочет захватить территорию дома № 204 по улице Красноармейская. В 2016 году наш дом выиграл в конкурсе по федеральной программе на формирование комфортной городской среды. На благоустройство придомовой территории были выделены многомиллионные средства, в нашем дворе появились зеленые зоны отдыха, беседки и лавочки, декоративная плитка и асфальт. У нас теперь красивый, зеленый, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном. Сейчас ЖК „Звезда“ настаивает на том, что мы должны демонтировать свой забор и отдать им свою благоустроенную территорию под их пожарный проезд, в связи с чем нарушаются все конституционные и правовые законы и нормативы ЖК и УК», — говорится в коллективном обращении жителей.