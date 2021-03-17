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Posted 17 марта 2021, 09:05

Published 17 марта 2021, 09:05

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Более 60 тыс жителей Ростовской области сделали обе прививки от коронавируса

17 марта 2021, 09:05
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области полную вакцинацию прошли 60654 местных жителя, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в регионе прививки сделал 104851 местный житель. Только во вторник, 16 марта, привились больше 1,5 тысячи человек. При этом повторно вакцинацию прошли 60654 жителя Ростовской области.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели Ростовская область получит новую партию вакцины от коронавируса - 23 тысячи доз.

В регионе было зарегистрировано за весь период 77466 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68913 человек, скончались - 3329 пациентов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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