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Posted 17 марта 2021, 14:38

Published 17 марта 2021, 14:38

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Движение троллейбуса №17 восстановят в Ростове

17 марта 2021, 14:38
В Ростове-на-Дону возобновят троллейбусный маршрут №17 «Центральный рынок – Военвед», сообщил "Ростовский городской транспорт".

На маршрут выпустят 12 составов с увеличенным автономным ходом, но произойдет это только после окончания обучения водителей. Сейчас четыре группы водителей проходят подготовку, к работе они приступят после выпуска и стажировки.

Кроме того, в городе рассматривают вопрос восстановления автобусного маршрута № 98 из Красного Аксая до станции Первомайской с проходом по улицам Красноармейской и Советской. При этом маршрут может получить другое числовое обозначение.

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