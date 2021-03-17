Движение троллейбуса №17 восстановят в Ростове

Posted 17 марта 2021, 14:38
Published 17 марта 2021, 14:38
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
На маршрут выпустят 12 составов с увеличенным автономным ходом, но произойдет это только после окончания обучения водителей. Сейчас четыре группы водителей проходят подготовку, к работе они приступят после выпуска и стажировки.
Кроме того, в городе рассматривают вопрос восстановления автобусного маршрута № 98 из Красного Аксая до станции Первомайской с проходом по улицам Красноармейской и Советской. При этом маршрут может получить другое числовое обозначение.