Новости Ростова о вакцинации и долгах по зарплате

Posted 17 марта 2021, 14:45
Published 17 марта 2021, 14:45
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Долги по зарплате
Как сообщила служба статистики, на начало марта предприятия области задолжали своим сотрудникам в общей сложности 185 миллионов рублей, большую часть из которых люди не получили из-за отсутствия средств у работодателей.
Это второй по величине долг в России и первый в ЮФО, в Краснодарском крае задолженность по зарплате составляет 69,8 миллиона рублей.
Самые большие долги по зарплате в Кемеровской области, там сотрудники предприятий не получили 237 миллионов рублей.
Новости о вакцинации
На 17 марта 60654 жителя Ростовской области прошли полную вакцинацию от коронавируса. Вместе с теми, кто получил только первый компонент вакцины, число привитых составило 104851 человек.
За один день 16 марта прививку от ковида сделали более 1,5 тысячи жителей региона.
Страсти вокруг аквапарка
Власти Ростова-на-Дону не приняли решение о разрешении строительства второй очереди аквапарка H2O и подали апелляционную жалобу.
Прения длятся с прошлого года, когда департамент архитектуры и градостроительства Ростова запретил проект. Разрешение на строительство компания получила весной 2020 года, а осенью власти его запретили.
Суд принял сторону владельцев аквапарка, но городские власти с этим не согласились и обратились в следующую инстанцию.
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