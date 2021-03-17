Опасными из-за коронавируса стали еще более 240 жителей Ростовской области

Posted 17 марта 2021, 08:35
Published 17 марта 2021, 08:35
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
Победили болезнь 349 человек, но в больницах числятся 1660 пациентов. Умерли пять женщин и четверо мужчин, им было от 38 до 86 лет. Вакцинация против ковида уже успела коснуться 104 тысяч человек.
«С начала пандемии заразились 77466 граждан, вылечились 68913 человек. Скончались 3329 местных жителей», — уточнили в областном правительстве.
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