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Posted 18 марта 2021, 08:26

Published 18 марта 2021, 08:26

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Маршрутка и иномарка столкнулись в Таганроге

18 марта 2021, 08:26
В Таганроге на улице Лизы Чайкиной столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел днем 17 марта, судя по фотографии с места происшествия, иномарка получила значительные повреждения передней части.

Подробностей происшествия и информации о пострадавших нет. В УГИБДД по Ростовской области пока аварию не прокомментировали.

Ранее возле поселка Койсуг под Ростовом-на-Дону маршрутка № 212 вылетела с трассы, в момент аварии пассажиров в салоне не было.

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