Маршрутка и иномарка столкнулись в Таганроге

Posted 18 марта 2021, 08:26
Published 18 марта 2021, 08:26
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Инцидент произошел днем 17 марта, судя по фотографии с места происшествия, иномарка получила значительные повреждения передней части.
Подробностей происшествия и информации о пострадавших нет. В УГИБДД по Ростовской области пока аварию не прокомментировали.
Ранее возле поселка Койсуг под Ростовом-на-Дону маршрутка № 212 вылетела с трассы, в момент аварии пассажиров в салоне не было.