Новости четверга в Ростове о власти, силовиках и беззаконии

Posted 18 марта 2021, 14:37
Published 18 марта 2021, 14:37
Modified 21 февраля, 13:08
Updated 21 февраля, 13:08
Застройка исторического центра
В Ростове-на-Дону решили поменять правила застройки исторического центра города. По словам зампредседателя комитета по охране объектов культурного наследия области Ирины Коробовой, это произойдет уже в июле.
Сейчас сам проект находится на согласовании в Минкультуры. Он коснется улиц от Сиверса до 33-ей Линии, а также от Береговой до Красноармейской.
На разработку проектов планируется потратить более 48 миллионов рублей. Это позволит регламентировать строительные работы в центре города.
Проверка госпиталя
Были направлены запросы следствию и в прокуратуру, после чего началась проверка. Теперь адвокат Михаил Лунтовский рассказал RostovGazeta, что следователи хотят проверить телефоны всех сотрудников.
Специалистов интересует переписка о перебоях с кислородом.
Незаконная торговля
Не утихает история со стихийным рынком на улице Сержантова, которая получила широкий общественный резонанс. Длительное время районные власти не могут справиться с нелегальными продавцами, которые торгуют на тротуаре с утра до вечера.
Сотрудники администрации обходят территорию ежедневно, а в отношении нелегалов составляют протоколы. Однако штрафы до них не доходят, так как непонятно, где они зарегистрированы.
Замглавы администрации Первомайского района Вадим Ремизов рассказал RostovGazeta, что продавцы ничем не рискуют, так как у большинства из них нет имущества. По его словам, справиться со стихийной торговлей получится только после начала работ по благоустройству.