Третий с начала 2021 года случай бешенства выявили в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 10:07
Published 18 марта 2021, 10:07
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Опасный вирус был обнаружен у дворового пса, который умер в станице Селивановской. Накануне собака покусала хозяина и ему пришлось обратиться за помощью к медикам в районную больницу. По словам мужчины, пес никогда не проявлял агрессию, а в этот раз неожиданно набросился на него, а до этого кусал свою будку.
Ветврачи поставили собаку на карантин, но через день животное умерло.
В настоящее время ветеринарные специалисты вакцинируют от бешенства всех восприимчивых к бешенству животных. Планируется установить карантинные ограничения в населенном пункте.